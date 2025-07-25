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«Фонтанка.ру»: власти Петербурга могут повысить цены на проезд уже в августе

Стоимость проезда в наземном транспорте, возможно, повысят с 75 рублей до 80, в метро — с 81 до 86. 

Karasev Viktor / Shutterstock

Власти обсуждают рост цен на проезд в среднем на 6,5%, сообщает «Фонтанка.ру». Обычно их увеличивают ежегодно в января, но в этот раз, возможно, еще и в августе. Второе повышение за год собеседники издания объясняют так: «поднять сейчас, но меньше, или потом, но больше». 

Если постановление подпишут, то стоимость одной поездки в метро увеличится с 81 рубля до 86 рублей, а в автобусах, трамваях и троллейбусах с 75 до 80. Для билетов на наземный транспорт и метро по «Подорожнику» хотят установить единую стоимость — 60 рублей вместо 56 и 51 рубля соответственно. 

Официальной информации о повышении цен на проезд нет. 

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