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Невский проспект уйдет на ремонт 13 августа

Сроки работ сократили до двух недель.

FOTOGRIN / Shutterstock

Изначально Невский проспект планировали закрыть с 3 августа по 3 сентября. Для удобства горожан и туристов сроки работ сдвинули. Теперь главная магистраль Петербурга уйдет на ремонт с 13 по 27 августа, рассказали в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга журналистам «Российской газеты». В ведомстве уточнили, что речь идет об участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания.

Работы будут разбиты на этапы «с кратковременными перекрытиями движения и организацией сквозного движения в зоне перекрестков», что поможет быстрее закончить ремонт. Схему и сроки город еще согласует.

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