В Кудрово собираются запретить электросамокаты

С такой инициативой выступили администрация Заневского городского поселения Всеволожского района. Заместитель главы администрации по ЖКХ и благоустройству Александр Мусин на встрече с представителями компаний объявил, что уведомление о расторжении соглашения направят организациям по аренде средств индивидуальной мобильности (СИМ) в течение пяти дней.

Такое решение приняли из-за частых жалоб на неправильную парковку самокатов в неположенных местах, а самих самокатов стало очень много для молодого города.

«На территории Кудрово присутствуют около 1 тыс. единиц. Большое количество из них не востребовано. Перегружены тротуары, постоянные жалобы с Английской, Областной и других адресов. Самокаты бросают на придомовых территориях, у площадок ТКО, перед подъездами, у железнодорожных переездов и даже в лесу», — подчеркнул Александр Мусин.

По его словам, возобновление сотрудничества возможно, если пропишут дополнительные обязательства организаций перед муниципалитетом.