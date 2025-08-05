ИИ для предсказания очередей, роботы-носильщики и посадка на рейс по биометрии: фишки аэропорта Пулково, которые упрощают жизнь

Пулково — один из самых технологически развитых аэропортов России: ИИ-станция для поиска багажа, роверы, очистка сточных вод от этиленгликоля (используют в противообледенительной обработки самолетов). Собака.ru составила гид по фичам аэровокзала, о которых вы могли не знать.
Сервис «Мигом» — технология, позволяющей пройти этапы от регистрации на рейс до посадки на борт с помощью биометрии
Посадка на самолет и вход в бизнес-зал по биометрии
В аэропорту Пулково тестируют биометрические турникеты. Скоро пройти регистрацию и посадку на рейсы можно будет без паспорта. Если данные пассажира есть в Единой биометрической системе (ЕБС), достаточно подойти к специальному турникету, отсканировать QR-код на посадочном талоне и взглянуть в камеру терминала или поднести ладонь на расстоянии 10-15 сантиметров — система распознает и пропустит человека. После успешного завершения испытаний из четырех линий досмотра, смогут оставить всего две, что сократит расходы, отмечают в пресс-службе аэропорта Пулково.
А еще по биометрии можно войти в бизнес-залы — услуга доступна для участников программы лояльности ONPASS.
ИИ для предсказания очередей
В аэропорту Пулково установлены камеры, которые распознают пассажиров на стойках регистрации и присваивают им идентификационные номера. Информация анализируется в Центре управления потоками. ИИ сигнализирует о возможном превышении триггерного времени на стойках регистрации, досмотре и ридерах. Далее диспетчеры принимают решение, как сократить ожидание — отправить дополнительных сотрудников, открыть другие стойки регистрации или линии досмотра. Это сокращает время обслуживания с 90 до 30 минут.
ИИ также используют в зонах досмотра, к выходам на посадку и перрон, на территории аэровокзальной площади и паркинга. «Если появляется затор на привокзальной площади, и мы видим, что время нахождения автомобилей начинает превышать бесплатное не по вине водителей, шлагбаумы на выезд автоматически откроются и обеспечат быстрый выезд», — рассказывает представительница пресс-службы аэропорта Пулково Александра Саблина.
Роботы для уборки VIGGO
Роботы-носильщики, уборщики и косильщики
Негабаритный багаж в аэропорту доставляют автономные отечественные колесные роботы «Пиранья» — их разработала компания «Дронсхаб групп». Роверы оснащены задним приводом с дифференциалом и передними поворотными колесами. А при необходимости их можно дополнить поворотными камерами с тепловизионным модулем и акустическими, радарами, газоанализаторами, узлами для буксировки прицепов. Способны работать и при -25 и в +40 градусов до 8 часов без подзарядки. На беспилотные платформы можно ставить груз до 300 килограмм. Управляет ими пока оператор, но после тестирования «Пираньи» станут автономными. В будущем они будут помогать пассажирам ориентироваться в терминале.
Зоны регистрации и прибытия уже убирают роботы VIGGO. Они оснащены лидарами, ультразвуĸовым радаром, датчиĸом столĸновения, датчиĸом опроĸидывания, IMU, спидометром — это позволяет ориентироваться в пространстве и распознавать препятствия. Сотрудники задают устройствам маршрут, запускают и останавливают их, отслеживают местоположение. За один час VIGGO способны очистить 1500 кв. м, а заряда хватает на 5000 кв. м.
Беспилотные машины
В будущем беспилотники будут перевозить тележки до трех тонн от багажной ленты до стоянки самолета и обратно без участия оператора — это ускорит обработку багажа на 23%. А еще они помогут в покосе травы на летном поле и очищать территорию от снега. До конца 2028 года аэропорт закупит до 45 тягачей, если испытания пройдут успешно. «Мы подписали соглашение с компанией Cognitive Pilot на выпуск партии тягачей. Чтобы начать тестирование в аэропорту, необходимо получить экспериментальные правовой режим — он позволит беспилотному транспорту находиться на перроне. Возможно, сможем это сделать осенью 2025-го. Подобную технологию уже тестируют в Китае, а в России мы первые, поэтому есть потенциал стать лидерами в высокотехнологичной отрасли», — отмечает представительница пресс-службы аэропорта Пулково Александра Саблина.
ИИ-станция «Bags Поиск»
Система для поиска потерянного багажа
ИИ-станция «Bags Поиск» автоматически распознает параметры багажа, фиксирует бирки и повреждения и формирует точный кейс в системе розыска вещей. С помощью этой фишки оформить заявку на розыск потерявшихся чемоданов пассажир может всего за 45 секунд — это в 3–4 раза быстрее, чем вручную.
Мобильные посадочные талоны
Для посадки на рейс достаточно предъявить электронный посадочный талон на экране телефона, предварительно зарегистрировавшись онлайн.
Электронные выходы на посадку
В зоне вылета российских авиалиний установлены автоматические турникеты eGate. Пассажиры могут пройти на посадку самостоятельно, отсканировав на турникете посадочный талон или QR-код на телефоне.
Экраны с искусственным интеллектом «Нейро-Горыныч»
Интерактивный помощник
В зоне прилета установлены интерактивные экраны с искусственным интеллектом «Нейро-Горыныч». Здесь пассажиры могут узнать информацию о сервисах и маршрутах, отсканировав QR-код с печатного билета или телефона, и отправить информацию себе на почту или телефон. В будущем станет доступна онлайн-регистрация на рейсы.
Автоматизированный досмотр транспорта
Автомобили и грузовики в аэропорту досматривает мобильный инспектор российского производства М-СКАН 9032. Контейнеры и грузы не нужно вскрывать: с помощью рентгеновского излучения система выявляет взрывчатые вещества, наркотики, оружие, контрабанду.
Забота об экологии
Пулково — единственный аэропорт в России, где стоки очищают от этиленгликоля. Вещество используют в противообледенительной обработки самолетов и оно не разлагается в природе. Специально для петербургского аэровокзала институт «Полихим» разработал инновационные очистные сооружения. Они работают по принципу удара током: через воду пропускают электричество, в результате загрязняющие вещества распадаются и образуют чистую воду. Так в прошлом году аэропорт переработал 1,7 млн кубометров стоков. Скоро мощности увеличат: в 2025-м гидроочистительный комплекс начнут расширять в 2,5 раза.
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