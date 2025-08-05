ИИ для предсказания очередей, роботы-носильщики и посадка на рейс по биометрии: фишки аэропорта Пулково, которые упрощают жизнь

Посадка на самолет и вход в бизнес-зал по биометрии

В аэропорту Пулково тестируют биометрические турникеты. Скоро пройти регистрацию и посадку на рейсы можно будет без паспорта. Если данные пассажира есть в Единой биометрической системе (ЕБС), достаточно подойти к специальному турникету, отсканировать QR-код на посадочном талоне и взглянуть в камеру терминала или поднести ладонь на расстоянии 10-15 сантиметров — система распознает и пропустит человека. После успешного завершения испытаний из четырех линий досмотра, смогут оставить всего две, что сократит расходы, отмечают в пресс-службе аэропорта Пулково.

А еще по биометрии можно войти в бизнес-залы — услуга доступна для участников программы лояльности ONPASS.

ИИ для предсказания очередей

В аэропорту Пулково установлены камеры, которые распознают пассажиров на стойках регистрации и присваивают им идентификационные номера. Информация анализируется в Центре управления потоками. ИИ сигнализирует о возможном превышении триггерного времени на стойках регистрации, досмотре и ридерах. Далее диспетчеры принимают решение, как сократить ожидание — отправить дополнительных сотрудников, открыть другие стойки регистрации или линии досмотра. Это сокращает время обслуживания с 90 до 30 минут.

ИИ также используют в зонах досмотра, к выходам на посадку и перрон, на территории аэровокзальной площади и паркинга. «Если появляется затор на привокзальной площади, и мы видим, что время нахождения автомобилей начинает превышать бесплатное не по вине водителей, шлагбаумы на выезд автоматически откроются и обеспечат быстрый выезд», — рассказывает представительница пресс-службы аэропорта Пулково Александра Саблина.