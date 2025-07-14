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Новые электрички на автономной тяге появятся в 2026 году

Они будут курсировать между Петербургом, Сланцевским и Кингисеппским районами Ленинградской области.

Irina_Filatova / Shutterstock.com

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, на направлении «Балтийский вокзал-Кингисепп-Ивангород» трехвагонный поезд заменят на новый шестивагонный состав на 636 сидячих мест. В вагонах будут кондиционеры и USB-розетки для зарядки, откидные подножки и места для маломобильных пассажиров с теплыми поручнями и другими удобствами.

«В 2026 году на это направление ожидается поставка нового современного состава на автономной тяге. «Санкт-Петербург-Балтийский-Сланцы»: поезда будут курсировать ежедневно в дополнение к действующему расписанию», — говорится в сообщении.

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