Как менялась динамика цен на такси в Петербурге и Ленобласти

Аналитики сервиса «Яндекс Такси» рассчитали среднюю стоимость одной минуты поездки с учетом всех тарифов, кроме корпоративных, за первое полугодие 2025 года. Специалисты отмечают, что такой метод более показательный: он учитывает все влияющие на конечную стоимость поездки факторы, например сезонность, погоду, дорожную ситуацию, время суток.

При подсчете сравнивали среднюю стоимость минуты поездки с июля 2024 года по июнь 2025 с годом ранее. Статистика за 12 месяцев учитывает все сезонные колебания. Так, например, в Московском регионе, включая Москву, средняя стоимость минуты поездки за год выросла на 16% — с 31 до 36 рублей. А в Ленинградской области и Петербурге — на 18%, с 26 до 30 рублей.

«За прошедший год рост средней стоимости минуты замедлился. На это повлиял эффект высокой базы прошлых лет, когда цены росли в условиях острого дефицита водителей и рынок перестраивался после изменений на автомобильном рынке и во всей экономике», — отмечают аналитики «Яндекса».

Текущий темп роста цен на такси объясняется дальнейшим удорожанием автомобилей и их обслуживания, ужесточением миграционной политики и необходимостью поддерживать уровень дохода водителей, чтобы они не покидали рынок.

«С сервисом стабильно сотрудничают около 1 млн водителей по всей стране, из которых около половины — подработчики на собственных автомобилях. Водители этой категории выполняют около 20% заказов в сервисе, преимущественно в периоды самого высокого спроса — они помогают поддерживать и быстрее восстанавливать баланс. Привлечение подработчиков не дает ценам расти в пиковые часы на дополнительные 10-15%», — отметили в компании.