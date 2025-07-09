Где будут выходы из метро «Театральная» и когда начнется строительство станций до «Пулково»: ответил глава ЗакСа

Глава Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда», отвечая на вопросы про строительство метро в городе, отметил, что на строительство станций до Пулково заложат деньги в бюджете. Про сроки также будет известно чуть позднее, когда завершат проектирование проекта. Тогда же станет понятно, какие сложности могут при сооружении линии метро.

Справка: к Пулково и «Экспофоруму» планируют продлить красную ветку метро, откуда планируют сделать два направления: одно на севере через Шушары к «Звездной», второе — на юго-восток к будущему кампусу СПбГУ.

Бельский также рассказал и о планах строительства выходов из станции метро «Театральная».

«Конечно, там были определенные споры, каждый пытался отстоять свои интересы. Нашли компромиссное решение, губернатор об этом доложил, мне к словам губернатора добавить нечего», — сказал парламентарий.

Напомним, для выходов из будущего метро «Театральная» утвердили два места. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об утверждении проекта планировки для Лахтинско-Правобережной линии. Сюда входят и выходы для новой станции метро у Мариинского театра.