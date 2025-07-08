От Музея Фаберже запустили новые водные маршруты

Запустила в Петербурге водные маршруты от нового городского причала «Музей Фаберже», который находится на набережной реки Фонтанки, 21 (в 150 метрах от Аничкова моста и Невского проспекта), группа компаний «Астра Марин»

Впервые от центра Петербурга стали отправляться регулярные ежедневные ночные маршруты под разводными мостами. На этих рейсах ходят однопалубный теплоход «Фестиваль» и теплоход-кабриолет «Пальмира» с панорамной телескопической крышей, которая открывается в теплую погоду.

Более продолжительный маршрут проводят на борту «Фестиваля». В течение 2,5 часов теплоход проходит по Фонтанке мимо Семимостья по Крюкову каналу, и через Мойку выходит в Неву. Поездка по Фонтанке и Неве занимает на «Пальмире» 1,5 часа. С борта теплоходов можно увидеть разводные пролеты Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов.

В дневном расписании причал «Музей Фаберже» интегрирован в маршруты City Sightseeing Neva, работающий по системе Hop-on Hop-off, и классический «Золотой треугольник». На линии City Sightseeing Neva теперь 4 остановки: помимо причала «Музей Фаберже», это «Румянцевский спуск» на Университетской набережной, «Медный всадник» на Английской набережной и «Петропавловская крепость» на Мытнинской набережной. Маршрут ежедневно работает с 10:05 до 21:05.

«Золотой треугольник» обслуживают 11-местные тримараны. Благодаря новой остановке «Музей Фаберже» у жителей и гостей Петербурга появилась возможность совершать водные прогулки между Невским проспектом и историческим районом Коломна. Здесь на канале Грибоедова у Семимостья располагается вторая остановка «Астра Марин» — причал «Никольские ряды». Отправления от Музея Фаберже проходит с 10:45 до 22:00.

«Новый причал «Музей Фаберже» был открыт в конце прошлого года и уже в нынешнем сезоне мы организовали от него 4 водных маршрута через центр Петербурга или с выходом в Неву. Во многом причал «Музей Фаберже» экономит время любителям водных прогулок, так как Невский проспект теперь соединили с маршрутами, которые проходят по всем важным водным артериям Петербурга», — отметил генеральный директор ГК «Астра Марин» Андрей Кузнецов.