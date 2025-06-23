Скоро в Петербурге начнут сносить «Парк Победы». Почему историки архитектуры считают эту станцию важной частью наследия?

Подходит к концу история модернистского вестибюля станции «Парк Победы». Уже в июне (предположительно 28 числа) одноэтажное здание уйдет на реконструкцию. На этом месте появится двухэтажное здание с куполом. Интерьеры планируют оформить мозаичными панно. Одно из них — с Георгием Победоносцем, попирающим змея, второе — с изображением Нарвских ворот. Работы обещают закончить к 2027 году.

Градозащитники дважды пытались защитить советский вестибюль от сноса. В первый раз — в 2024 году, второй — этой весной. Оба раза КГИОП формально включал здание в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (ОКН) — по закону это происходит, если кто-то просит признать постройку памятником, объясняют редакции Собака.ru в комитете.

Однако в итоге оба раза комитет по охране памятников отказался признавать вестибюль станции «Парк Победы» объектом культурного наследия. «У здания отсутствуют признаки памятника, оно не обладает достаточной архитектурной, градостроительной и исторической ценностью», — уточняют в КГИОП.