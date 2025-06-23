Скоро в Петербурге начнут сносить «Парк Победы». Почему историки архитектуры считают эту станцию важной частью наследия?

СМИ сообщают, что 28 июня станция метро «Парк Победы» уйдет на реконструкцию. Однако точную дату власти пока не объявили. Долгое время архитекторы и активисты выступали за сохранение исторического вестибюля в виде «летающей тарелки», но, судя по всему, на его месте возведут двухэтажное современное здание. В КГИОП настаивают: постройка 1960-х годов не имеет ценности. Градозащитники считают, что первые павильоны Московско-Петроградской («синей») линии метро — это важное наследие эпохи освоения космоса, примеров которой с каждым годом все меньше. Собака.ru обсудила с экспертами, нужно ли сохранять советский модернизм 1960-х и как быть в условиях, когда метро требует все больше площадей для перевозки пассажиров.
Подходит к концу история модернистского вестибюля станции «Парк Победы». Уже в июне (предположительно 28 числа) одноэтажное здание уйдет на реконструкцию. На этом месте появится двухэтажное здание с куполом. Интерьеры планируют оформить мозаичными панно. Одно из них — с Георгием Победоносцем, попирающим змея, второе — с изображением Нарвских ворот. Работы обещают закончить к 2027 году.
Градозащитники дважды пытались защитить советский вестибюль от сноса. В первый раз — в 2024 году, второй — этой весной. Оба раза КГИОП формально включал здание в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (ОКН) — по закону это происходит, если кто-то просит признать постройку памятником, объясняют редакции Собака.ru в комитете.
Однако в итоге оба раза комитет по охране памятников отказался признавать вестибюль станции «Парк Победы» объектом культурного наследия. «У здания отсутствуют признаки памятника, оно не обладает достаточной архитектурной, градостроительной и исторической ценностью», — уточняют в КГИОП.
«Проект "повторного применения"»
«Парк Победы» открыли 29 апреля 1961 года — это одна из первых станций Московско-Петроградской («синей») линии Ленинградского метрополитена. Тогда от нее можно было доехать до «Технологического института».
«Парк Победы» — это первый в мире пример «горизонтального лифта», или станции закрытого типа, где платформа отделена от прибывающего поезда автоматическими дверьми. Павильон возвели по проекту архитекторов А.С. Гецкина и В.П. Шуваловой. «Подобных вестибюлей в Петербурге было всего четыре: “Фрунзенская”, “Электросила”, “Парк Победы”, “Горьковская”. Их ошибочно называют “типовыми”, но корректнее было бы назвать “повторного применения”», — обращает внимание автор телеграм-канала «Советский Ленинград» Михаил Крайнов.
«Все павильоны отличались и одинаково эффективно составляли ансамбль с окружающей застройкой и местностью. Вестибюль "Горьковской" был утрачен первым в 2009-м году, уже снесен вестибюль "Фрунзенской". Летом 2025-го ожидаем закрытие "Парка Победы". Давно идут проработки метрополитеном реконструкции "Электросилы". В ближайшие пять лет город фактически лишится образцов метро архитектуры 1960-х — ничего подобного нет ни в одном городе бывшего СССР», — добавляет инженер, автор канала «Человек-метро» Дмитрий Графов.
Историк архитектуры Дмитрий Гусаров отмечает: павильон стал знаковым для горожан в силу изящного облика идеального для Московского парка Победы, изобилующего зеленью. «Архитекторы Гецкин и Шувалова задумали именно легкий округлый павильон с максимумом света, стекла и воздуха. В этом ключе ему вторит павильон читальни в Московском парке Победы. Дополнительной легкости и комфорта придает асимметричность павильона, вызванная включением в него объема газетного киоска. Плавно изогнутая линия козырька добавляет динамичности и экспрессии облику вестибюля», — говорит он.
Снести нельзя сохранить
В КГИОП отмечают: внешний облик постройки был искажен во время ремонтов и перестроек. «Полностью изменено решение фасадов. Существующая зона входов и выходов имеет дробную структуру и лишена сплошного остекления. Павильон даже в первоначальном своем виде представлял собой предельно простое утилитарное здание, построенное в период наиболее последовательной "борьбы с излишествами" в архитектуре. Характер его объемно пространственного решения был продиктован исключительно соображениями экономии в отличие от типологически близких выдающихся образцов архитектуры модернизма, таких как наземный павильон станции метро "Красные ворота" в Москве или железнодорожной станции Дубулты в Латвии», — объясняют представители комитета.
Помимо этого у подземного зала нет декоративно-художественного оформления, отсутствуют боковые посадочные платформы, уточняют в ведомстве. Исходя из этого, экспертная комиссия посчитала, что вестибюль не является объектом культурного наследия.
Руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения», автор телеграм-канала «Петербуржец без границ» Георгий Фролов обращает внимание, что павильоны метро всегда критикуют за безликость, однако их оригинальный облик был утрачен и искажен. «Обсуждать низкую ценность в текущем виде то же самое, что сбить весь декор с Зимнего дворца, потом обшить его сайдингом и признать малоценной постройкой», — говорит он.
Историк архитектуры Ксения Малич считает: то, что вестибюль построен по проекту «повторного применения», не умаляет его ценности, а скорее наоборот. «Редкий пример модернизма, который не игнорирует исторический контекст города, не спорит с окружением, но встраивается в него легко, подыгрывает, не теряя при этом архитектурного достоинства», — заключает она.
Станция «Красные ворота», Москва
При этом эксперт отмечает, что даже в искаженном виде вестибюль сохраняет утонченность. «Интерьер внутренней галереи изыскан: профилированные каменные дверные откосы, карниз из рельефного стекла, алюминиевые переплеты и тяги. Это первый в Советском Союзе пример станции без посадочных платформ: мы попадаем в поезд через раздвигающиеся электрические двери. Внимательнейшая качественная архитектура», — заключает Ксения Малич.
Похожее мнение в разговоре с редакцией Собака.ru озвучил историк архитектуры Дмитрий Гусаров. «Вестибюль имеет несомненно историческую ценность. Архитектура эпохи освоения космоса имеет свои особенности — это легкость, воздушность, обилие стекла и бетона и белого цвета. Сегодня эти здания повально сносят, из-за чего мы рискуем потерять целый пласт истории культуры и архитектуры. Ленинградской модернизм более изящен и элегантен, чем общемировой и даже общесоюзный. Он более продуман. Так как наш город не избалован рельефом, модернизм создавал новую "архитектуру земли": павильоны Ленэкспо, СКК, Дворец молодежи, ресторан "Олень"».
«Я думаю, что просто пришло время для рефлексии и фиксации исторического пласта в архитектуре. Причем не только в профессиональных кругах, а в первую очередь, среди городских жителей. Так будет происходить со всеми эпохами. Переосмысление приходит через какое-то время, когда этим попользовались, пожили и поняли, что к чему. Сейчас это модернизм, потом — постмодернизм, затем — архитектура девяностых и нулевых годов, а далее настоящее время. Наверное, это можно сравнить с модой. Здесь цикл смены “поколений” происходит быстрее, чем в архитектуре. Сегодня мы видим, как популярна мода девяностых и нулевых среди людей, которые родились позже», — рассуждает Дарья Бывших, руководитель архитектурного отдела «НовТехПроект», главный архитектор проектов бюро «Клаузура», гид и лектор «Петербург глазами инженера».
Здание СКК, снесено в 2020 году
«Даже ремонт из лучших побуждений оборачивался потерями»
«К сожалению, здания советского модернизма как до-, так и послевоенного периода эксплуатировали небрежно, жестко», — сетует в беседе с Собака.ru историк архитектуры Ксения Малич.
По ее словам, «даже ремонт из лучших побуждений оборачивался потерями» тех или иных архитектурных элементов. В случае с модернизмом это особенно бьет по восприятию этих зданий. «В проектах у архитекторов не было права на ошибку: не скрыться за натиском декоративных деталей, не скомпенсировать промах узорочьем, — продолжает Малич. — В арсенале остаются лишь фундаментальные инструменты зодчего — ритм, композиционный баланс, согласованность массы и пустоты, точно подобранная текстура материала. Здесь важен каждый миллиметр, поэтому исчезновение даже небольшого фрагмента становится причиной обрушения всего пропорционального баланса. Небрежная замена облицовки ведет к потере диалога сопрягающихся текстур, нарушению ритма расшивки швов. Это критически меняет рисунок фасадов и стен. У советских архитекторов имели значение и буквы: каждая насечка согласована с общем строем памятника. Без всех этих деталей архитектура не только теряет историческую аутентичность, но и свою суть. Это даже не вопрос вкуса. Вы же не будете вставлять зубы из розового пластика и на пару миллиметров больше родных. К сожалению, когда специалисты указывают на эти обстоятельства, просят восстановить утраченные фрагменты, подобрать точные материалы, редко кто хочет выделять на реставрацию дополнительное время, силы и ресурсы или адаптировать к современности».
Кроме того, продолжает автор телеграм-канала «Советский Ленинград» Михаил Крайнов, в обществе до сих пор нет «глобального осознания того, что [советский модернизм] — это интересный период советской архитектуры».
Главной проблемой сохранения примеров этого направления историк архитектуры Дмитрий Гусаров считает «запрос на монументализацию» от заказчиков. «Им кажется, чем более мрачное и больше увешано колоннами здание — тем оно более долговечно и защищено от критики "сверху", — продолжает он, — Им видится более представительным и защищенным здание в стиле крепости. А модернизм — легкий, изящный и воздушный, он о светлом будущем».
Впрочем, полагает Дарья Бывших, руководитель архитектурного отдела «НовТехПроект», постепенно ситуация меняется. Все больше людей понимают значимость архитектуры модернизма, в том числе такой «космической», как павильоны первой очереди второй линии Ленинградского метрополитена. «Издаются книги, карты, путеводители по модернистским зданиям, проводятся исследования, экскурсии и лекции. Много сувенирной продукции, в том числе и просто предметы этой эпохи: например, стеклоблок, который сейчас популярен, как светильник в интерьере», — заключает она.
Вестибюль станции «Парк Победы», вид сзади
«Определенный компромисс здесь еще возможен»
Однако, как бы ни была ценна архитектура старых вестибюлей — у таких зданий есть самая важная задача — комфортно обеспечивать пассажирам возможность пользоваться подземкой. Так, признавая ценность «Парка Победы» и «Фрунзенской» Михаил Крайнов говорит, что «построены они во времена тотальной экономии и [сегодня] несколько тесны для пассажиров».
«Инфраструктурные механизмы, инфраструктурные элементы, которые просто по типологии и по своей идее должны расти вместе с городом, — развивает эту мысль архитектор-реставратор, руководитель архитектурной мастерской №2 ООО «НИиПИ Спецреставрация» Мария Шапченко. — Поэтому мы, даже если бы эта станция обладала большей уникальностью, была построена не по проекту "повторного применения", рассматривать вопрос ее реконструкции возможно. Несмотря на историческую ценность, эта станция используется, функционирует, и она должна продолжать улучшать городскую инфраструктуру, даже если требуются настолько радикальные изменения».
Архитектор-реставратор руководитель АРМ№2 ООО «НИиПИ Спецреставрация»:
«Я бы порекомендовала использовать некий элемент архитектурно-художественного оформления ["Парка Победы"] в будущем проекте, возможно, сохранить элементы интерьерного декора и сберечь преемственность между предыдущей станцией и новой».
Однако далеко не все собеседники редакции согласны, что советские вестибюли устарели. «Станции "Парк Победы" и "Электросила", не расположены в местах массовой застройки и не лидируют по пассажиропотоку, — говорит исследователь метро Дмитрий Графов. — Имеющиеся трехленточные эскалаторы справляются с потоком. Нет проблем и с пропуском пассажиров через компактные вестибюли (пиковые эпизодические нагрузки из-за мероприятий в СКК и на новой арене не берем во внимание)».
Сходным образом комментирует ситуацию и Георгий Фролов из «STEP. Транспортные решения». Он настаивает: вестибюли стали тесны в первую очередь не для пассажиров, а для «заметно "распухших" с 1960-х годов эксплуатирующих служб метрополитена». «Потребность в комфортных условиях труда для работников метро тоже важна, но очевидно, что снос старого здания и строительство нового на том же месте — наиболее простой для метрополитена путь увеличения служебных площадей. Однако, точно ли это аргумент, чтобы заменить аутентичный вестибюль новым зданием?», — продолжает он.
По его словам, пропускной способности станций до сих пор хватало, а в будущем, после строительства участка Красносельско-Калининской («коричневой») линии метро из Красносельского района «нагрузка на "Электросилу" и "Фрунзенскую" сократится».
Георгий Фролов
Руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения»:
«Определенный компромисс еще возможен. Как минимум один из вестибюлей, например, "Электросилу" можно сохранить. Для пассажиров всех трех станций метро более ценными были бы другие улучшения: обустройство наземных переходов возле станций, чтобы не приходилось дважды спускаться и подниматься на пути к поездам; улучшение работы наземного транспорта в коридоре Московского проспекта, чтобы дать альтернативу метро на коротких дистанциях; развитие тактового движения поездов на Витебском и Балтийском направлениях для разгрузки второй линии в целом».
Текст: Мария Агафонова, Константин Крылов
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