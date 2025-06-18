На ПМЭФ-2025 представят головное электросудно проекта «Москва 2.0»

Официальная презентация нового электросудна «Стрельна» пройдет на причале «Эрмитаж Нижний». На его борту также пройдут мероприятия деловой программы ПМЭФ. С начала июля судно выйдет в коммерческую эксплуатацию. На нем будут проходить прогулочные рейсы по Неве и Финскому заливу.
Электросудно «Стрельна» построили на верфи Эмпериум по заказу АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». В 2026 году компания планирует передать заказчику еще пять судов этой серии.
Проект «Москва 2.0» реализован компанией «Эмпериум». В новом электросудне «Стрельна» сочетается узнаваемый силуэт советских прогулочных судов и современные технологии с высоким уровнем комфорта.
В отличие от дизельных предшественников, электросудно «Москва 2.0» обеспечивает практически бесшумное и безвибрационное движение, что существенно повышает комфорт пассажиров. Отсутствие запаха топлива и выбросов делает поездку экологичной.
Среди ключевых технических особенностей судна, разработанных и внедренных Эмпериумом:
- Гибридная силовая установка с электрическим приводом для увеличения автономности.
- Оптимизированные обводы корпуса и увеличенные габариты, позволяющие разместить до 140 пассажиров с максимальным комфортом.
- Продуманная планировка: ресторан с баром, бизнес-зал с панорамными окнами, открытая и крытая палубы.
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