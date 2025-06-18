На ПМЭФ-2025 представят головное электросудно проекта «Москва 2.0»

Электросудно «Стрельна» построили на верфи Эмпериум по заказу АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». В 2026 году компания планирует передать заказчику еще пять судов этой серии.

Проект «Москва 2.0» реализован компанией «Эмпериум». В новом электросудне «Стрельна» сочетается узнаваемый силуэт советских прогулочных судов и современные технологии с высоким уровнем комфорта.

В отличие от дизельных предшественников, электросудно «Москва 2.0» обеспечивает практически бесшумное и безвибрационное движение, что существенно повышает комфорт пассажиров. Отсутствие запаха топлива и выбросов делает поездку экологичной.

Среди ключевых технических особенностей судна, разработанных и внедренных Эмпериумом: