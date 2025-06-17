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Из парка «Остров фортов» в Петербург через «Севкабель Порт» запустят новый маршрут с музыкой и напитками

С 20 июня «Нева Тревел», «Остров фортов» и «Севкабель Порт» откроет новый развлекательный круиз на катамаране «Бастион». Планируется, что вечерние развлекательные круизы из Кронштадта будут проходить два раза в неделю: по пятницам и субботам. Во время этого двухчасового путешествия пассажиров ждут живописные панорамы Финского залива, популярные хиты в живом исполнении кавер-группы и бар с легкими напитками на борту.

sergey lavrishchev / Shutterstock.com

Вечерний «Кронштадт Круиз» на экскурсионно-прогулочном катамаране «Бастион» с панорамным салоном и большой открытой палубой — это морская прогулка, которая впервые объединит форты и порты. Планируется, что вечерние развлекательные круизы из Кронштадта будут проходить два раза в неделю: по пятницам и субботам. Во время этого двухчасового путешествия пассажиров ждут живописные панорамы Финского залива, популярные хиты в живом исполнении кавер-группы и бар с легкими напитками на борту.

«Мы благодарим нашего партнера, судоходную компанию, за разработку новых привлекательных маршрутов для гостей парка «Остров фортов». Уверена, вечерние круизы будут востребованы как у туристов, так и местных жителей: это прекрасная возможность увидеть закат с воды и провести время небанально», — отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

«Ежегодно мы стараемся радовать гостей и жителей Санкт-Петербурга новыми водными маршрутами, специальными предложениями и, конечно новинками пассажирского флота. 2025 год продолжает эту хорошую традицию. Идея соединить два ключевых общественных пространства новой туристской географии (парк «Остров фортов» и «Севкабель Порт») и городской жизни была уже давно, и мы рады, что этим летом все получилось реализовать. Приглашаем всех в новый «Кронштадт Круиз»! Это не просто водная прогулка — это впечатления!» — сообщил Роман Барановский, операционный директор компании «Нева Тревел».

Новый маршрут «Кронштадт Круиз» будет курсировать по пятницам и субботам (отправление в июне - в 20:45). Маршрут следования: причал «Остров фортов» — причал «Севкабель Порт» — причал «Сенатская пристань» (у Медного всадника). Продолжительность путешествия: до причала «Севкабель Порт» — 2 часа, до причала причал «Сенатская пристань» — 2,5 часа.

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