На севере Петербурга модернизируют трамвайные пути

Подрядчики завершили ремонт трамвайных путей у станции метро «Озерки»: уложили рельсы, залили бетонное основание и провели сварку. Сейчас на перекрёстке продолжается укладка рельс с применением алюминотермитной сварки.

«После завершения ремонта движение трамваев станет быстрее и комфортнее для пассажиров», — заявили в Комитете по транспорту.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге до 2030 года 14 станций метро уйдут на ремонт, а еще 10 — построят.