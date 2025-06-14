Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

На севере Петербурга модернизируют трамвайные пути

В районе станции метро «Озерки» завершен ключевой этап модернизации трамвайных путей — заменены основание и уложены новые рельсы. Работы ведутся на участке между улицей Сикейроса и проспектом Тореза.

Semiglass / Shutterstock.com

Подрядчики завершили ремонт трамвайных путей у станции метро «Озерки»: уложили рельсы, залили бетонное основание и провели сварку. Сейчас на перекрёстке продолжается укладка рельс с применением алюминотермитной сварки.

«После завершения ремонта движение трамваев станет быстрее и комфортнее для пассажиров», — заявили в Комитете по транспорту. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге до 2030 года 14 станций метро уйдут на ремонт, а еще 10 — построят.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: