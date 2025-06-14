На севере Петербурга модернизируют трамвайные пути

В районе станции метро «Озерки» завершен ключевой этап модернизации трамвайных путей — заменены основание и уложены новые рельсы. Работы ведутся на участке между улицей Сикейроса и проспектом Тореза.
Подрядчики завершили ремонт трамвайных путей у станции метро «Озерки»: уложили рельсы, залили бетонное основание и провели сварку. Сейчас на перекрёстке продолжается укладка рельс с применением алюминотермитной сварки.
«После завершения ремонта движение трамваев станет быстрее и комфортнее для пассажиров», — заявили в Комитете по транспорту.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге до 2030 года 14 станций метро уйдут на ремонт, а еще 10 — построят.
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