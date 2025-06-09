Петербургские депутаты предложили запретить таксистам повышать цены на перевозку детей

Депутаты Законодательного Собрания (ЗакСа) предлагают оборудовать такси детскими креслами, запретить повышать цены на перевозку несовершеннолетних, а также позволить субъектам РФ оказывать господдержку перевозчиков для обслуживания многодетных семей по льготным тарифам.

«Наличие детского кресла не создает нового качества оказываемой услуги, а лишь является требованием действующего законодательства, поэтому создание отдельных тарифов для перевозки граждан с детьми легковым такси носит необоснованный дискриминационный характер», — пишут авторы документа.

Как отмечает соавтор инициативы, депутат ЗакСа Андрей Рябоконь, законопроект рассмотрят в ближайшее время на пленарном заседании петербургского парламента и при положительном решении направят в Госдуму. Федеральную инициативу уже поддержала комиссия по транспорту ЗакСа.