Петербургские депутаты предложили запретить таксистам повышать цены на перевозку детей

Авторы федеральной инициативы также хотят обязать перевозчиков оборудовать легковые машины специальными креслами. Законопроект уже поддержала комиссия по транспорту ЗакСа.
Депутаты Законодательного Собрания (ЗакСа) предлагают оборудовать такси детскими креслами, запретить повышать цены на перевозку несовершеннолетних, а также позволить субъектам РФ оказывать господдержку перевозчиков для обслуживания многодетных семей по льготным тарифам.
«Наличие детского кресла не создает нового качества оказываемой услуги, а лишь является требованием действующего законодательства, поэтому создание отдельных тарифов для перевозки граждан с детьми легковым такси носит необоснованный дискриминационный характер», — пишут авторы документа.
Как отмечает соавтор инициативы, депутат ЗакСа Андрей Рябоконь, законопроект рассмотрят в ближайшее время на пленарном заседании петербургского парламента и при положительном решении направят в Госдуму. Федеральную инициативу уже поддержала комиссия по транспорту ЗакСа.
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