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Петербургские депутаты предложили запретить таксистам повышать цены на перевозку детей

Авторы федеральной инициативы также хотят обязать перевозчиков оборудовать легковые машины специальными креслами. Законопроект уже поддержала комиссия по транспорту ЗакСа.

thelavrova / Shutterstock

Депутаты Законодательного Собрания (ЗакСа) предлагают оборудовать такси детскими креслами, запретить повышать цены на перевозку несовершеннолетних, а также позволить субъектам РФ оказывать господдержку перевозчиков для обслуживания многодетных семей по льготным тарифам.

«Наличие детского кресла не создает нового качества оказываемой услуги, а лишь является требованием действующего законодательства, поэтому создание отдельных тарифов для перевозки граждан с детьми легковым такси носит необоснованный дискриминационный характер», — пишут авторы документа. 

Как отмечает соавтор инициативы, депутат ЗакСа Андрей Рябоконь, законопроект рассмотрят в ближайшее время на пленарном заседании петербургского парламента и при положительном решении направят в Госдуму. Федеральную инициативу уже поддержала комиссия по транспорту ЗакСа. 

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