Рейтинг самокатчиков ввели две крупные кикшеринговые компании

«Кикшеринг "МТС Юрент" запускает рейтинг пользователей в приложении сервиса. Он будет работать по аналогии с оценкой пользователей такси или каршеринга и на основе данных о количестве поездок, наличии штрафов или предупреждений, подтверждении возраста через Mos ID или МТС ID и других факторов, выставлять персональные настройки каждого пользователя», — рассказали ТАСС в пресс-службе сервиса "МТС Юрент".

В компании отметили, что рейтинг будет влиять на максимальную скорость, с которой сможет ездить пользователь (20 или 25 км/ч). При этом во всех городах действует ограничение скорости до 20 км/ч, при этом максимально допустимая скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) по ПДД РФ, составляет 25 км/ч.

«В пилотном режиме некоторые новые пользователи "МТС Юрент" по умолчанию будут иметь лимит скорости в 18-20 км/ч. Однако при условии соблюдения ими ПДД, отсутствия штрафов они смогут со временем повысить скорость до 25 км/ч. Механика будет работать и в обратную сторону: при падении рейтинга пользователя — его скорость будет снижаться», — отметили в «МТС Юрент».

В Whoosh подтвердили, что будут учитывать опыт пользователя, наличие штрафов, предупреждений и аварий, стиль вождения, качество парковки, подтверждение возраста через банковские сервисы.

«На основе этих данных Whoosh выставляет персональные настройки: доступные скоростные режимы, доверие к парковке в случае сбоя геопозиции, наличие депозита перед поездкой и так далее», — добавили в пресс-службе.

При этом у новых пользователей сервиса будет ограничена скорость до 18-20 км/ч. А также продолжат блокировать пользователей, которые допускают критические нарушения, например поездки до достижения возраста, указанного в оферте компании.