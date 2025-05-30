На воду спустили новый скоростной катамаран «Форт Обручев»

На Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге состоялась церемония торжественного спуска на воду пятого скоростного катамарана проекта «Котлин» — «Форт Обручев».

«Строительство современного пассажирского флота — одна из важнейших стратегических задач по развитию водного сообщения между Санкт-Петербургом и Кронштадтом. Благодаря скоростным инновационным судам поездки на остров Котлин становятся быстрыми, комфортными, безопасными и насыщенными яркими впечатлениями. По пути можно любоваться потрясающими видами Северной столицы и Финского залива», — отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Новое судно примет своих первых пассажиров в навигацию 2025 года, после завершения необходимых работ по достройке, проведения ходовых испытаний и оформления необходимых разрешительных документов. Скоростной катамаран «Форт Обручев» пополнит флот компании «Нева Тревел» и будет осуществлять перевозку пассажиров между Петербургом, Нижним парком ГМЗ «Петергоф» и парком «Остров фортов» в Кронштадте. С учетом прогнозируемого повышения спроса на перевозки, в «пиковые» дни количество рейсов скоростных катамаранов из Петербурга и обратно могут увеличить до 14 в день.

«Мы рады, что в скором времени флот нашей компании пополнится еще одним скоростным катамараном проекта «Котлин», уже пятым по счету. Отдельно мы отмечаем удобство и комфорт эксплуатации со стороны наших экипажей, а также качество постройки. Серия из 6 скоростных катамаранов данного проекта строится на Средне-Невском судостроительном заводе ОСК. С учетом ввода в эксплуатацию современных катамаранов у нас, как у судоходной компании, есть возможность перевозить больше пассажиров, которые хотят познакомиться с Кронштадтом и побывать в парке «Остров фортов», а также приехать к знаменитым фонтанам Петергофа или посетить эти два пригорода за один день. Благодаря таким очевидным преимуществам, как просторный панорамный салон и большая открытая палуба, путешествия на катамаранах обеспечивают абсолютно другой уровень качества услуги для туристов», — отметил генеральный директор судоходной компании «Нева Тревел» Юрий Набатов.

Катамаран «Форт Обручев» — это пятое судно серии из 6 скоростных пассажирских катамаранов проекта «Котлин». Первая пара катамаранов данного проекта — «Форт Кроншлот» и «Форт Петр I» — вышли на линию в 2023 году, вторая пара — «Форт Александр I» и «Форт Тотлебен» — в 2024 году. Катамараны могут проходить под сводами петербургских мостов, перевозить до 200 человек, в том числе людей с ограниченными возможностями.