Для Петербурга создадут новые судна с электродвигателем

Кроме того, в стадии разработки судно с более петербургским названием «Фонтанка» с раздвижной крышей. Правда экспортное название у него будет «Капибара». Стоимость его будет составлять до 200 млн рублей.

По словам гендиректор компании «Эмпериум» Андрей Бубнов в ходе «ТранспортФеста» после «Мойки 2.0» компания спустила на воду судно «Москва 2.0.», которое, презентуют в Петербурге к ПМЭФ и оставят в городе. Об этом пишет «Фонтанка».

Напомним, в Ленобласти будут строить гибридные прогулочные суда для Петербурга. В 2025 году оператор речного пассажирского транспорта АО «Водоходъ. Пассажирский порт» спустит на воду первые два из 25 планируемых прогулочных гибридных судов проекта «Москва 2.0». Часть из них планируют использовать на туристических маршрутах Петербурга.