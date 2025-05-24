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Между Петербургом и Москвой запустят поезда с удлиненными полками

Первые 38 вагонов начнут курсировать между городами уже этой осенью. Речь идет о вагоне габарита Т, который шире прежнего на 28 см и длиннее на 73 см.

JetKat / Shutterstock.com

«Это означает, что полки будут удобнее и, соответственно, можно будет более комфортно располагаться в таком вагоне. 38 вагонов осенью начнут курсировать на маршруте Москва – Санкт-Петербург», – заявил глава РЖД на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Также новые вагоны поступят в 11 регионов России. В ходе встречи Мишустин и Белозеров обсудили рекордные показатели перевозок в 2024 году — более 1,28 млрд пассажиров, что стало максимальным значением с 2008 года.

Ранее мы рассказывали о том, что между Петербургом и Москвой запустили вагон-гостиницу. В люкс-купе есть отдельная зона с двуспальной кроватью, душевая, рабочий стол и гостевая зона.

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