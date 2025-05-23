Оплату по биометрии внедрили на станции метро «Приморская»

Техническим сопровождением «Приморской» и «Новочеркасской» займется Сбер, сообщили для «Делового Петербурга» в пресс-службе петербургской подземки. Предыдущие станции («Площадь Восстания» и «Гостиный двор») технически поддерживал ВТБ.

Далее в планах подключить к «оплате лицом» «Новочеркасскую», сообщил для издания ведущий инженер отдела развития пассажирских сервисов Петербургского метрополитена Руслан Зоев. Однако точных дат запуска он не уточнил.

В начале апреля стало известно, что оплату по биометрии внедрят на всех станциях метро до конца года. На каждой станции петербургского метрополитена появится по одному турникету, по которому можно оплатить проезд лицом. Станции при этом будут оснащать постепенно в течение года.

Напомним, оплата проезда по биометрии заработала в петербургском метро в марте 2025 года. Специальное оборудование появилось на двух станциях: «Гостиный двор» и «Площадь Восстания», но позже его внедрят и на других. До сегодняшнего дня в течение нескольких месяцев проводили тестирование системы, теперь в пилотном проекте может поучаствовать любой желающий.