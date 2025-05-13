Закон о локализации автомобилей такси может лишить работы сотни тысяч таксистов

Документ приняли в первом чтении в 2024 году. Тогда предлагали наделить Правительство правом устанавливать на федеральном уровне минимальный порог локализации используемых в качестве такси автомобилей.

Согласно принятым поправкам для включения автомобиля в реестр такси необходимо будет соблюсти одно из требований:

совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, установленному Правительством для госзакупок;

автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

При этом обозначенные требования не будут применять к машинам, внесенным в региональные реестры до 1 марта 2026 года; к транспортным средствам в реестрах Калининградской области и регионах Сибирского федерального округа — до 1 марта 2028 года, а в субъектах ДФО — до 1 марта 2030 года.

С 1 января 2033 года единственным критерием для внесения автомобиля в реестр такси станет количество набранных баллов локализации.

«В этом законе впервые государство будет определять вертикаль локализации автомобилей во всех регионах РФ. Машина считается технически исправной, пока она проходит ежегодный технический осмотр. На сегодняшний день 1 млн 46 тысяч машин, которые зарегистрированы в реестрах субъектов РФ, будут работать до списания», — пояснил Председатель Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

При этом эксперты из аналитического центра при Правительстве РФ подсчитали, что из-за нового закона могут не досчитаться до 500 тысяч водителей. Дело в том, что больше половины российского рынка такси составляют водители именно на личных автомобилях.

«Они будут вынуждены сменить вид деятельности из-за того, что не смогут заменить личный автомобиль на подходящий под критерии», — отметили аналитики.