Электрички планируют интегрировать в систему петербургского общественного транспорта

Соответствующее поручение правительству города озвучил губернатор Александр Беглов. Н также добавил, что вывод грузовых поездов из Петербурга позволит в большей мере использовать возможности ОЖД в интересах пассажиров.

Кроме того, во время запуска такового движения ранее градоначальник уже упоминал о планах перехода на единый тариф.

«В том числе поставлены задачи улучшения транспортного сообщения, чтобы жителям города и области не приходилось часами добираться на работу или учебу.... Чтобы был единый проездной: метро, железная дорога, наземный транспорт», — указывал губернатор.