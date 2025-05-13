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Транспорт

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Электрички планируют интегрировать в систему петербургского общественного транспорта

Смольный будет разрабатывать вопрос предоставления субсидий Западной пригородной пассажирской компании для введения единого тарифа.

Irina_Filatova / Shutterstock.com

Соответствующее поручение правительству города озвучил губернатор Александр Беглов. Н также добавил, что вывод грузовых поездов из Петербурга позволит в большей мере использовать возможности ОЖД в интересах пассажиров.

Кроме того, во время запуска такового движения ранее градоначальник уже упоминал о планах перехода на единый тариф.

«В том числе поставлены задачи улучшения транспортного сообщения, чтобы жителям города и области не приходилось часами добираться на работу или учебу.... Чтобы был единый проездной: метро, железная дорога, наземный транспорт», — указывал губернатор.

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