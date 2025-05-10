Специалисты показали как сейчас выглядит станция «Фрунзенская»

«Будущий свайный фундамент вестибюля полностью готов», — отмечается в сообщении канала telegram-канала «СПб Строительный | Stroitelnui».

Теперь о привычном внешнем облике вестибюля станции метро «Фрунзенская», закрытой с прошлого лета, напоминает только его округлая форма.

Напомним, что реконструкция станции началась прошлой весной. И фактически подразумевает строительство нового семиэтажного здания с Единым диспетчерским центром метрополитена вместо возведенного в 1961 году. Выполнить все работы необходимо не позднее 15 января 2027 года. Мы показывали, как изменится «Фрунзенская» после реконструкции.