18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Специалисты показали как сейчас выглядит станция «Фрунзенская»

Метростроители закончили бурение буронабивных свай и приступили к сооружению стены будущего здания на арматуре колонн. 

«Будущий свайный фундамент вестибюля полностью готов», — отмечается в сообщении канала telegram-канала «СПб Строительный | Stroitelnui».

Теперь о привычном внешнем облике вестибюля станции метро «Фрунзенская», закрытой с прошлого лета, напоминает только его округлая форма.

Напомним, что реконструкция станции началась прошлой весной. И фактически подразумевает строительство нового семиэтажного здания с Единым диспетчерским центром метрополитена вместо возведенного в 1961 году. Выполнить все работы необходимо не позднее 15 января 2027 года. Мы показывали, как изменится «Фрунзенская» после реконструкции.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: