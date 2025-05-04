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Транспорт

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Центр Петербурга будут перекрывать с 7 по 9 мая

Ограничения введут в Центральном и Адмиралтейском районах. В Комитете по транспорту предоставили схему организации движения в праздничные дни.

7 мая движение транспорта запретят на девяти участках улично-дорожной сети с 07:00 до 12:30.

  • наб. р. Мойки от Невского пр. до Певческого моста;
  • Миллионная ул.;
  • проезд вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.;
  • наб. Зимней канавки;
  • Дворцовая наб.;
  • Дворцовый проезд;
  • Адмиралтейский пр. от Гороховой ул. до Невского пр.;
  • Адмиралтейская наб.;
  • Невский пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда;

8 мая с 12:00 до 13:30 

  • Дворцовый проезд;
  • Адмиралтейский пр. от Гороховой ул. до Невского пр.;
  • Адмиралтейская наб.;
  • Невский пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда;

8 мая с 12:00 до 9 мая 18:00

  • наб. р. Мойки от Невского пр. до Певческого моста;
  • Миллионная ул.;
  • проезд вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.;
  • наб. Зимней канавки;


В День Победы ограничения будут действовать с 07:00 до 23:00 с ограничением на 29 участках.

с 07:00 до 18:00 часов 9 мая:

  • Адмиралтейская наб.;
  • Адмиралтейский проезд;
  • Азовский пер.;
  • Керченский пер.;
  • Черноморский пер.;
  • Адмиралтейский пр.;
  • Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
  • Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
  • Гороховая ул. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
  • Большая Морская ул. от Кирпичного пер. до Невского пр.;
  • Дворцовый проезд;
  • Дворцовый мост;
  • Дворцовая наб. от Троицкого моста до Дворцового моста;
  • Мошков пер.;
  • Мраморный пер.;
  • проезд вдоль Марсова поля;
  • четная сторона наб. р. Мойки от Певческого моста до Большого Конюшенного моста;
  • нечетная сторона наб. р. Мойки от Большого Конюшенного моста до Певческого моста;
  • Аптекарский пер.;
  • Дворцовая пл.;
  • пл. Восстания;
  • Лиговский пр. от 2-й Советской ул. до Лиговского пер.;
  • Суворовский пр. от 2-й Советской ул. до Невского пр.;
  • пл. Александра Невского;
  • Чернорецкий пер.;
  • Невский пр.

9 мая с 20:00 до 23:00

  • Дворцовая наб.;
  • Адмиралтейская наб.;
  • Университетская наб. от Менделеевской линии до Биржевой пл.;
  • Биржевая пл.;
  • Дворцовый мост;
  • Невский пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда;
  • Дворцовый проезд.
  • Адмиралтейский пр.;
  • Гороховая ул. от Адмиралтейского пр. до Малой Морской ул.;
  • Большая Морская ул. от Невского пр. до Гороховой ул.;
  • Мошков пер.;
  • Кирпичный пер.
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