Центр Петербурга будут перекрывать с 7 по 9 мая

7 мая движение транспорта запретят на девяти участках улично-дорожной сети с 07:00 до 12:30.

наб. р. Мойки от Невского пр. до Певческого моста;

Миллионная ул.;

проезд вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.;

наб. Зимней канавки;

Дворцовая наб.;

Дворцовый проезд;

Адмиралтейский пр. от Гороховой ул. до Невского пр.;

Адмиралтейская наб.;

Невский пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда;

8 мая с 12:00 до 13:30

Дворцовый проезд;

Адмиралтейский пр. от Гороховой ул. до Невского пр.;

Адмиралтейская наб.;

Невский пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда;

8 мая с 12:00 до 9 мая 18:00

наб. р. Мойки от Невского пр. до Певческого моста;

Миллионная ул.;

проезд вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.;

наб. Зимней канавки;



В День Победы ограничения будут действовать с 07:00 до 23:00 с ограничением на 29 участках.

с 07:00 до 18:00 часов 9 мая:

Адмиралтейская наб.;

Адмиралтейский проезд;

Азовский пер.;

Керченский пер.;

Черноморский пер.;

Адмиралтейский пр.;

Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;

Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;

Гороховая ул. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;

Большая Морская ул. от Кирпичного пер. до Невского пр.;

Дворцовый проезд;

Дворцовый мост;

Дворцовая наб. от Троицкого моста до Дворцового моста;

Мошков пер.;

Мраморный пер.;

проезд вдоль Марсова поля;

четная сторона наб. р. Мойки от Певческого моста до Большого Конюшенного моста;

нечетная сторона наб. р. Мойки от Большого Конюшенного моста до Певческого моста;

Аптекарский пер.;

Дворцовая пл.;

пл. Восстания;

Лиговский пр. от 2-й Советской ул. до Лиговского пер.;

Суворовский пр. от 2-й Советской ул. до Невского пр.;

пл. Александра Невского;

Чернорецкий пер.;

Невский пр.

9 мая с 20:00 до 23:00