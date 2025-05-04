Центр Петербурга будут перекрывать с 7 по 9 мая

Ограничения введут в Центральном и Адмиралтейском районах. В Комитете по транспорту предоставили схему организации движения в праздничные дни.
7 мая движение транспорта запретят на девяти участках улично-дорожной сети с 07:00 до 12:30.
- наб. р. Мойки от Невского пр. до Певческого моста;
- Миллионная ул.;
- проезд вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.;
- наб. Зимней канавки;
- Дворцовая наб.;
- Дворцовый проезд;
- Адмиралтейский пр. от Гороховой ул. до Невского пр.;
- Адмиралтейская наб.;
- Невский пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда;
8 мая с 12:00 до 13:30
- Дворцовый проезд;
- Адмиралтейский пр. от Гороховой ул. до Невского пр.;
- Адмиралтейская наб.;
- Невский пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда;
8 мая с 12:00 до 9 мая 18:00
- наб. р. Мойки от Невского пр. до Певческого моста;
- Миллионная ул.;
- проезд вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.;
- наб. Зимней канавки;
В День Победы ограничения будут действовать с 07:00 до 23:00 с ограничением на 29 участках.
с 07:00 до 18:00 часов 9 мая:
- Адмиралтейская наб.;
- Адмиралтейский проезд;
- Азовский пер.;
- Керченский пер.;
- Черноморский пер.;
- Адмиралтейский пр.;
- Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
- Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
- Гороховая ул. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
- Большая Морская ул. от Кирпичного пер. до Невского пр.;
- Дворцовый проезд;
- Дворцовый мост;
- Дворцовая наб. от Троицкого моста до Дворцового моста;
- Мошков пер.;
- Мраморный пер.;
- проезд вдоль Марсова поля;
- четная сторона наб. р. Мойки от Певческого моста до Большого Конюшенного моста;
- нечетная сторона наб. р. Мойки от Большого Конюшенного моста до Певческого моста;
- Аптекарский пер.;
- Дворцовая пл.;
- пл. Восстания;
- Лиговский пр. от 2-й Советской ул. до Лиговского пер.;
- Суворовский пр. от 2-й Советской ул. до Невского пр.;
- пл. Александра Невского;
- Чернорецкий пер.;
- Невский пр.
9 мая с 20:00 до 23:00
- Дворцовая наб.;
- Адмиралтейская наб.;
- Университетская наб. от Менделеевской линии до Биржевой пл.;
- Биржевая пл.;
- Дворцовый мост;
- Невский пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда;
- Дворцовый проезд.
- Адмиралтейский пр.;
- Гороховая ул. от Адмиралтейского пр. до Малой Морской ул.;
- Большая Морская ул. от Невского пр. до Гороховой ул.;
- Мошков пер.;
- Кирпичный пер.
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