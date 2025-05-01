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Электропоезд «Финист» начал курсировать на Балтийском направлении в Петербурге

Российский аналог электрички «Ласточка» будет ходить до Ораниенбаума, посёлка Лебяжье (Ломоносовский район) и станции Калище в Сосновом Бору, а также в обратном направлении.

фото: пресс-служба Октябрьской железной дороги

Восьмивагонная электричка на 656 мест начала курсировать на Балтийском направлении. Она заменит старый подвижной состав на семи маршрутах. В новом поезде установлена система поддержания микроклимата и обеззараживания воздуха, работает Wi-Fi, а в каждом вагоне предусмотрены USB-зарядки в каждом вагоне. Об этом пишет пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Вот расписание нового поезда: 

  • №7210 (вместо №6610) Лебяжье 8:02 — Балтийский вокзал 9:24;
  • №7211 (вместо №6611) Балтийский вокзал 9:50 — Калище 11:36;
  • №7224 (вместо №6624) Калище 13:32 — Балтийский вокзал 15:20;
  • №7161 (вместо №6561) Балтийский вокзал 16:00 — Ораниенбаум 16:55;
  • №7166 (вместо №6566) Ораниенбаум 17:30 — Балтийский вокзал 18:26;
  • №7181 (вместо №6581) Балтийский вокзал 18:45 — Ораниенбаум 19:40;
  • №7178 (вместо №6578) Ораниенбаум 19.55 — Балтийский вокзал 20:51;

Ранее мы писали о том, что беспилотные поезда могут запустить на ВСМ Петербург-Москва. Представители РЖД заявили, что не исключают запуск беспилотных поездов на строящейся высокоскоростной магистрали. Пока эту технологию обкатывают на «Ласточке» и маневровых локомотивах

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