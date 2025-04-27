В метрополитене объяснили поломку эскалатора на «Удельной» после проведения капитального ремонта

«На данный момент на эскалаторе номер 2 ведутся регулировочные и пуско-наладочные работы. Такая последовательность ремонта эскалаторов применяется на всех станциях, находящихся в процессе капитального обновления», — говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.

Согласно графику, работы на четвертом эскалаторе планируют завершить к 19 мая. На втором эскалаторе в настоящее время ведутся регулировочные и пусконаладочные работы.

Напомним, что станцию метро «Удельная» открыли после ремонта 25 апреля. За год там станции обновили напольное покрытие вестибюля, заменили инженерные коммуникации, провели ремонт эскалаторов, восстановили барельеф Ленина на платформе, модернизировали вентиляцию и освещение.