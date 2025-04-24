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Зону платной парковки в центре Петербурга увеличат

Расширение затронет 26 адресов в Адмиралтейском и Центральном районах. На это выделят почти 13 млн рублей.

Shutterstock.com

Соответствующий контракт на 13,4 млн рублей на размещение дорожных знаков и разметок опубликовало СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» (СПб ГКУ «ДОДД»). Работы должны завершить до 13 июля этого года. Итоги конкурса подведут 25 апреля.

Всего будет новых 15 адресов в Центральном районе и 11 адресов в Адмиралтейском районе. Так, зона с платной парковкой появится в Морском переулке от Лермонтовского проспекта до Училища подводного плавания, на нечетной стороне набережной Обводного канала от проспекта Обуховской Обороны до улицы Степана Разина, на Дворцовой набережной от набережной реки Фонтанки до Дворцового проезда и других участках улиц.

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