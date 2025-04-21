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Транспорт

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Концепцию развития водного транспорта на ближайшие пять лет представили в Петербурге

Предлагают создать единый облик причальной инфраструктуры. В частности, планируют обновить причалы, перевести пассажирский флот на экологически чистые виды топлива, создать на причалах электрические и газовые зарядные станции.

Shutterstock.com

«Санкт-Петербург — это город рек и каналов, и водный транспорт должен стать неотъемлемой частью комфортной городской среды. Наша задача — создать современную, безопасную и экологичную систему, которая будет удобной для жителей и привлекательной для туристов», — сообщил заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков во время доклада в Законодательном собрании.

Концепция развития водного транспорта рассчитана на 2025-2030 года. Планируемая реформа должна улучшить экологичность транспорта и повысить уровня безопасности на воде. В этот период должны сформировать единую комфортную инфраструктуру для пассажиров.

Так, предлагают создать единый облик причальной инфраструктуры Петербурга. В частности, планируют обновить причалы, перевести пассажирский флот на экологически чистые виды топлива, создать на причалах электрические и газовые зарядные станции.

Кроме того, планируют утвердить стандарты качества обслуживания пассажиров. Важной частью реформы станет разработка централизованной и прозрачной системы продажи и учета билетов в удобных для пользователей местах, а также увеличение доли онлайн-продаж билетов.

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