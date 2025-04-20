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В Петербург привезли первый поезд «Балтиец» для «фиолетовой» ветки метро

Пока что состав доставили в город на досборку. В момент съемки состав 25075-25076 находился на железнодорожной станции «Сортировочная».

По словам инсайдеров, сборка вагонов завершится на Октябрьском электровагоноремонтном заводе (ОЭВРЗ), а примерно через месяц — к середине мая, — фиолетовый «Балтиец» поступит в электродепо ТЧ-1 «Автово».

Также эксперты отмечают , что к лету новый состав будет уже доставлен в метро для дальнейших обкаток и обучения бригад.

Ранее мы писали о том, что все вагоны на «красной» ветке метро Петербурга обновят до конца года. При этом модернизация подвижного состава также затронет «Фрунзенско-Приморскую» («фиолетовую») линию (туда направят один состав), а еще пять поступят для работы на новой «коричневой» ветке.

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