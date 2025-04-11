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Транспорт

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Начали проектирование первого этапа КАД-2 вокруг Петербурга

Этим займутся специалисты «Автодора». Речь идет о соединении трассы М-11 с Мурманским шоссе и строительстве нового моста через Большую Неву в районе Отрадного в Ленобласти. Реализовать первую очередь планируют к 2028-2029 году.

Shutterstock.com

«Коллеги обещают, что постараются к 2028-2029 годам реализовать первую очередь, которая самая востребованная, чтобы она уже была введена в эксплуатацию», — рассказал для «Ъ-СПб» вице-губернатор Петербурга Николай Линченко на конференции «Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Чиновник отметил, что новый мост через Большую Неву позволит снизить транзитное движение с северного направления Мурманской области, направляющегося в центральную Россию через М11 на Московское шоссе.

Также новая переправа разгрузит Вантовый мост, который работает на пределе пропускной способности.

Участок первой очереди КАД-2 новой четырехполосной трассы составит 90 км. Общая протяженность магистрали займет около 348 км. Эта дорога будет обеспечивать скоростное движение транзитного транспорта от портов Балтийского моря и Мурманска в обход Петербурга, а также позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить уже существующую КАД вокруг Петербурга.

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