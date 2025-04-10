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Пять новых станций метро планируют спроектировать за шесть лет

Такими планами поделился на 31-й практической конференции «Развитие строительного комплекса СПб и ЛО» вице-губернатор Николай Линченко.

Shutterstock.com

«Сформирован костяк коллектива проектного бюро. Готовят проект планировки линейных объектов. Если поддержка будет результативной, то в планах за шесть лет спроектировать пять станций, до «Экспофорума» довести», — пишет 78.ru со слов чиновника.

Линченко также рассказал, что город выполнил план по жилищному строительству. В 2024 году построили 300 объектов в сфере социнфраструктуры: детсады и школы. По этому показателю Петербург опередил Москву. Кроме того, закрыли 56 объектов обманутых дольщиков.

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