Пять новых станций метро планируют спроектировать за шесть лет

«Сформирован костяк коллектива проектного бюро. Готовят проект планировки линейных объектов. Если поддержка будет результативной, то в планах за шесть лет спроектировать пять станций, до «Экспофорума» довести», — пишет 78.ru со слов чиновника.

Линченко также рассказал, что город выполнил план по жилищному строительству. В 2024 году построили 300 объектов в сфере социнфраструктуры: детсады и школы. По этому показателю Петербург опередил Москву. Кроме того, закрыли 56 объектов обманутых дольщиков.