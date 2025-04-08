Новое электросудно «Москва 2.0» спустят на воду в Петербурге уже в апреле

Электросудно «Москва 2.0» на 130 пассажиров от компании «Водоходъ. Пассажирский порт» планируют спустить на воду в конце апреля 2025 года, а работу головное судно начнет с июня. Маршрут экскурсионного борта будет проходить по Неве с выходом в Финский залив (от Эрмитажа в сторону моста Александра Невского, а также в обход Васильевского острова по Большой и Малой Неве), пишут «Ведомости».

«Москва 2.0» имеет электрическую установку и вспомогательный дизель-генератор, который увеличивает автономность и дальность плавания на маршрутах без зарядной инфраструктуры. Крейсерская скорость электросудна составляет 20 км/час.

Первое судно заложили на верфи Emperium (входит в группу Sitronics) в Ленинградской области 27 апреля 2024 года. «Москва 2.0» станет первым электрическим судном, которое будет работать в Петербурге на постоянной основе. К 2030 году планируют построить 25 судов проекта. В следующем году на воду спустят еще шесть подобных электросудов, но в других регионах.

Напомним, в Ленобласти будут строить гибридные прогулочные суда для Петербурга. В 2025 году оператор речного пассажирского транспорта АО «Водоходъ. Пассажирский порт» спустит на воду первые два из 25 планируемых прогулочных гибридных судов проекта «Москва 2.0». Часть из них планируют использовать на туристических маршрутах Петербурга.