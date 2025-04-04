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Транспорт

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Оплату по биометрии внедрят на всех станциях метро до конца года

На каждой станции петербургского метрополитена появится по одному турникету, по которому можно оплатить проезд лицом. Станции при этом будут оснащать постепенно в течение года.

Комитет по транспорту Петербурга

Как рассказали РБК Петербург в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», об увеличении числа специальных турникетов на станциях станет ясно «после получения результатов пилотного проекта по внедрению оплаты проезда с помощью биометрических данных».

Напомним, оплата проезда по биометрии заработала в петербургском метро в марте 2025 года. Специальное оборудование появилось на двух станциях: «Гостиный двор» и «Площадь Восстания», но позже его внедрят и на других. До сегодняшнего дня в течение нескольких месяцев проводили тестирование системы, теперь в пилотном проекте может поучаствовать любой желающий.

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