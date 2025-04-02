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Транспорт

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Ввести запреты для электровелосипедов предложили в Заксобрании Петербурга

Депутат окончательно утвердили текст обращения к министру транспорта РФ Роману Старовойту о запрете езды на электровелосипедах по тротуарам.

Shutterstock.com

Проект постановления приняли на заседании ЗакСа 2 апреля. В документе предлагают ввести в Правила дорожного движения новое понятие «электровелосипед». Такие транспортные средства будут с электродвигателем номинальной максимальной мощностью не превышающей 0,25 кВт.

При этом парламентарии предусмотрели исключения. Электровелосипедисты смогут передвигаться по тротуарам, если сопровождают велосипедиста до 14 лет либо перевозят ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом.

Скорость электровелосипеда в таком случае не должна превышать 10 км/ч. Также петербургские депутаты прописали возможность движения по тротуарам или по велодорожке на велосипедах для людей от 14 лет только на велосипедах без дополнительных приводов.

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