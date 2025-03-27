Кикшеринговые компании и Смольный подписали новое соглашение о правилах работы

Основные изменения, которые внесли в новое соглашение на 2025 год:

необходимость всех кикшеринговых компаний вступить в Ассоциацию, деятельность которой будет решать социальные проблемы в Петербурге;

совершенствование системы штрафов за нарушения пользователями самокатов Правил дорожного движения;

развитие процедуры верификации пользователей арендных самокатов, в том числе через региональный портал «Госуслуги Санкт-Петербурга»;

приостановка услуги аренды электросамокатов из-за плохих погодных условий (отрицательными температурами, снегопадами и дождем).

«Еще одно новшество – это необходимость обустройства в Петербурге упорядоченных парковок для самокатов. Все они должны быть в едином стиле. Это позволит решить нам одну из наболевших проблем — разбросанных на тротуарах, площадях и дорогах средств индивидуальной мобильности. Они не должны мешать передвижению пешеходов и автомобилистов. Их нужно парковать в специально отведенных для этого местах», — заявил заместитель председателя комитета по транспорту Михаил Казаков.

Документ подписали три крупнейших игрока федерального и регионального рынков — Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс GO».

Также достигли соглашения, что операторы будут вкладывать по 1000 рублей за каждое используемое в городе СИМ (средства индивидуальной мобильности) в транспортную инфраструктуру. Предполагается, что за сезон Петербург может получить 42 млн рублей, пишет «Фонтанка».

Соглашение о правилах использования СИМ в Петербурге подписывают с 2021 года. В документе обозначено 36 зон, в которых запрещено движение СИМ, 175 локаций, где скорость движения самокатов ограничена до 15 км/ч и 7 локаций, где скорость движения на СИМ ограничена до 10 км/ч. Также действует запрет на парковку в 4 центральных районах города: Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском.