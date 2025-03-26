Штрафы за использование USB-розеток в метро отменят в Петербурге

Напомним, в нынешней версии закона сказано, что за использование инженерных сетей метро в личных целях предусмотрен штраф от 500 до 3000 рублей. Сюда входит, в том числе, зрядка телефонов и подключение другой аппаратуры.

В новом законопроекте также предложили ввести штрафы для пассажиров, которые находятся на балюстрадах эскалаторов и траволаторов в метро. Штрафы могут составлять от 500 до 3000 рублей.