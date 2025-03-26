Часть трамвайной линии «Славянка» запустят досрочно

Новая скоростная трамвайная линия «Славянка» должна соединить станцию метро «Купчино» и поселок Шушары в южной части города. Первый этап планируют завершить к концу 2025 года, а полностью линию собираются запустить в 2026 году.

«Сейчас мы и подрядчики делаем всё возможное, чтобы полностью завершить проект чуть раньше запланированного срока, а это IV квартал 2026 года. Мы надеемся, что скоростные трамваи смогут пройти весь маршрут до микрорайона Славянка уже 1 сентября, когда пассажиропоток резко возрастает», — рассказал председатель городского комитета по инвестициям Иван Складчиков для канала 78.ru.

Пока на участке продолжают укладывать рельсы и проводить отделочные работы в депо в Шушарах, где разместят ангары для ремонта подвижного состава, здание для персонала и тяговую подстанцию. Также в планах построить переправы через реки Волковка и Славянка.