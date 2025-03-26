18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Часть трамвайной линии «Славянка» запустят досрочно

Первый этап планируют открыть к концу 2025 года. Сейчас специалисты закончили возводить путепроводы над КАД и железнодорожными путями Витебского направления, а также строить депо в Шушарах.

Semiglass / Shutterstock.com

Новая скоростная трамвайная линия «Славянка» должна соединить станцию метро «Купчино» и поселок Шушары в южной части города. Первый этап планируют завершить к концу 2025 года, а полностью линию собираются запустить в 2026 году.

«Сейчас мы и подрядчики делаем всё возможное, чтобы полностью завершить проект чуть раньше запланированного срока, а это IV квартал 2026 года. Мы надеемся, что скоростные трамваи смогут пройти весь маршрут до микрорайона Славянка уже 1 сентября, когда пассажиропоток резко возрастает», — рассказал председатель городского комитета по инвестициям Иван Складчиков для канала 78.ru.

Пока на участке продолжают укладывать рельсы и проводить отделочные работы в депо в Шушарах, где разместят ангары для ремонта подвижного состава, здание для персонала и тяговую подстанцию. Также в планах построить переправы через реки Волковка и Славянка.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: