Новые правила пользования электросамокатами в Петербурге ужесточат

«Документ разрабатывается Комитетом по транспорту совместно с СПб ГКУ «Городским центром управления парковками Санкт-Петербурга» и операторами кикшеринга. В него планируется внести ряд инициатив, направленных на повышение уровня безопасности пешеходов и пользователей электросамокатов, а также на более тесное взаимодействие города с компаниями, предоставляющими услуги по аренде средств индивидуальной мобильности», — сообщили в комитете по транспорту

Так, среди нововведений будут:

Приостановка аренды при неблагоприятных погодных условиях (снег, гололед).

Увеличение штрафов за нарушения правил использования (в 2024 году было зафиксировано более 46 тысяч нарушений).

Обустройство единых упорядоченных парковок для электросамокатов.

Сейчас действует соглашение 2024 года. В нем прописаны 36 зон запрета движения СИМ, 175 локаций со сниженной скоростью до 15 км/ч и 7 локаций с ограничением до 10 км/ч, а 4 центральных районах парковка электросамокатов запрещена. В этом году на улицах Петербурга разместят около 42 тысяч самокатов.