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Новые правила пользования электросамокатами в Петербурге ужесточат

Сейчас готовят обновленное соглашение о безопасном использовании СИМ (средств индивидуальной мобильности). В документе планируют прописать блокировку аренды самокатов при неблагоприятных погодных условиях, увеличение штрафов и обустройство единых парковок.

foto_shabrova / Shutterstock.com

«Документ разрабатывается Комитетом по транспорту совместно с СПб ГКУ «Городским центром управления парковками Санкт-Петербурга» и операторами кикшеринга. В него планируется внести ряд инициатив, направленных на повышение уровня безопасности пешеходов и пользователей электросамокатов, а также на более тесное взаимодействие города с компаниями, предоставляющими услуги по аренде средств индивидуальной мобильности», — сообщили в комитете по транспорту

Так, среди нововведений будут:

  • Приостановка аренды при неблагоприятных погодных условиях (снег, гололед).
  • Увеличение штрафов за нарушения правил использования (в 2024 году было зафиксировано более 46 тысяч нарушений).
  • Обустройство единых упорядоченных парковок для электросамокатов.

Сейчас действует соглашение 2024 года. В нем прописаны 36 зон запрета движения СИМ, 175 локаций со сниженной скоростью до 15 км/ч и 7 локаций с ограничением до 10 км/ч, а 4 центральных районах парковка электросамокатов запрещена. В этом году на улицах Петербурга разместят около 42 тысяч самокатов.

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