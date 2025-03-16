Электросамокатчиков могут приравнять к водителям

За 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 3897 ДТП с СИМ (на 47,2% больше аналогичного периода 2023 года). В результате этих аварий погибли 44 человека, в том числе 6 несовершеннолетних. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 4052 человека (из них 1392 ребёнка). Причём 34,2% таких ДТП зафиксировано на тротуарах и в пешеходных зонах. Такие данные в своих социальных сетях привел председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он уточнил, что в ходе опроса 54% граждан выступили за полный запрет использования электросамокатов для передвижения по улицам. Еще 41% — за ужесточение ПДД.

Напомним, что сейчас Министерство готовит проект изменений в ПДД для электросамокатов. Как следует из предложенных правил, парковка электросамокатов станет возможной только в местах, оборудованных специальными дорожными знаками, которые установит Госавтоинспекция. Проезд по тротуарам для средств индивидуальной мобильности (СИМ) запретят за исключением случаев, когда вес самоката составляет меньше 35 кг и рядом нет велодорожек.