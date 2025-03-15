В Петербурге установят более сотни светофоров с мигающим желтым

Светофоры типа Т.7, привлекают внимание водителей, снижают риск ДТП, особенно в условиях недостаточной видимости. Адресная программа по их установке включает в себя 51 адрес в 9 районах: Калининском, Красногвардейском, Курортном, Невском, Петроградском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном.

«Дорожная обстановка не всегда диктует установку классического светофора. Во многих случаях именно модель Т.7 с мигающим желтым сигналом может существенно повысить безопасность пешеходов и водителей», — цитирует Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Ранее мы рассказывали о том, что бороться с пробками в Петербурге будут интеллектуальные транспортные системы. К 2030 году в городе автоматизируют светофоры, что сократит количество заторов на дорогах.