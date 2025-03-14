Большой Смоленский мост введут раньше завершения строительства ШМСД

«Строительство нового моста через Неву — часть четвертого этапа проекта ШМСД. Мост появится рядом с действующим Финляндским железнодорожным мостом, в створе Зольной и Фаянсовой улиц. Введем его, не дожидаясь последнего крупного объекта ШМСД — развязки новой магистрали с действующей Кольцевой дорогой. Ее ввод в эксплуатацию состоится не ранее 2030 года», — заявил губернатор Александр Беглов заявил в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

Строительство моста для ШМСД планируется завершить в 2028-2029 годах. Губернатор напомнил, что Большой Смоленский мост разгрузит два соседних моста — Александра Невского и Володарский. А переправа в составе Широтной магистрали заберет на себя транзитные потоки восточного направления - в сторону Вологды и Мурманского шоссе.