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Большой Смоленский мост введут раньше завершения строительства ШМСД

Завершение строительства переправы намечено на 2028-2029 годы. Широтную магистраль планируют вводить не раньше 2030 года.

Shutterstock.com

«Строительство нового моста через Неву — часть четвертого этапа проекта ШМСД. Мост появится рядом с действующим Финляндским железнодорожным мостом, в створе Зольной и Фаянсовой улиц. Введем его, не дожидаясь последнего крупного объекта ШМСД — развязки новой магистрали с действующей Кольцевой дорогой. Ее ввод в эксплуатацию состоится не ранее 2030 года», — заявил губернатор Александр Беглов заявил в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

Строительство моста для ШМСД планируется завершить в 2028-2029 годах. Губернатор напомнил, что Большой Смоленский мост разгрузит два соседних моста — Александра Невского и Володарский. А переправа в составе Широтной магистрали заберет на себя транзитные потоки восточного направления - в сторону Вологды и Мурманского шоссе.

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