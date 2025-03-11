Смольный готовится изменить стоимость платной парковки в Петербурге

Соответствующее постановление с проектом изменений на сайте Смольного и проходит антикоррупционную экспертизу. В новом документе сказано, что «размеры почасовой платы и поминутной платы устанавливаются дифференцированно на зону действия платы за пользование парковками и зависят от уровня загрузки парковок и категории транспортного средства».

То есть конечная цена определяется как базовый уровень платы, умноженный на два коэффициента. Первый зависит от категории транспортного средства: для автомобилей он равен единице и ничего не меняет, для категории А — 0,5, для прочих категорий — 2:

если уровень загрузки составляет менее чем 50%, коэффициент принимает значение 0,5;

если уровень загрузки составляет 50% и более, но менее чем 70%, коэффициент принимает значение 1,0;

если уровень загрузки составляет 70% и более, но менее чем 85%, коэффициент принимает значение 1,4;

если уровень загрузки составляет 85% и более, коэффициент принимает значение 1,8.

При этом размер платы за месяц, за год, а также льготных тарифов предлагают оставить без изменений в зависимости только от категории транспортного средства.

В конце февраля стало известно, что дифференцированный тариф на парковку собираются ввести в Петербурге. Комитет по транспорту рассматривает возможность установить разные цены в локациях с разными трафиками (чем более популярная территория, тем выше цена за парковку).