В Петербурге вновь открыли сезон электросамокатов

При сухой погоде и температуре от 1 градуса выше нуля электросамокаты будут доступны при аренде. В непогоду (дождь, снег и значительное похолодание) операторы кикшеринга будут отключать самокаты от системы.

«Кроме того, операторы выразили готовность приостанавливать работу сервисов в ночное время, когда температура значительно снизится, а также временно ограничить доступ к зонам у реки и на возвышенностях», — говорится в сообщении пресс-службы Комитета по транспорту.

Официально сезон разрешили открыть с 3 марта. А с сегодняшнего дня пользователи аренды самокатов получили возможность арендовать СИМ (средства индивидуальной мобильности) в мобильных приложениях. В 2025 году планируют разместить на улицах Петербурга и Ленинградской области более 55 000 единиц.