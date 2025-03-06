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Транспорт

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Электросамокаты вернулись на улицы Петербурга после зимы

Несмотря на предложение комитета по транспорту перенести открытие сезона на более поздний срок из-за непогоды, три крупных игрока кикшерингового рынка вывели свои самокаты в Петербург.

foto_shabrova / Shutterstock.com

При этом некоторые кикшеринговые компании ввели ограничения скорости до 15 км/ч чтобы снизить риски происшествий из-за еще не совсем сухого асфальта. Также они пообещали, что будут следить за погодными условиями, и в утренние часы или во время значительных осадков станут недоступны для аренды.

Официально сезон разрешили открыть с 3 марта. А с сегодняшнего дня пользователи аренды самокатов получили возможность арендовать СИМ (средства индивидуальной мобильности) в мобильных приложениях. В 2025 году планируют разместить на улицах Петербурга и Ленинградской области более 55 000 единиц.

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