Электросамокаты вернулись на улицы Петербурга после зимы

При этом некоторые кикшеринговые компании ввели ограничения скорости до 15 км/ч чтобы снизить риски происшествий из-за еще не совсем сухого асфальта. Также они пообещали, что будут следить за погодными условиями, и в утренние часы или во время значительных осадков станут недоступны для аренды.



Официально сезон разрешили открыть с 3 марта. А с сегодняшнего дня пользователи аренды самокатов получили возможность арендовать СИМ (средства индивидуальной мобильности) в мобильных приложениях. В 2025 году планируют разместить на улицах Петербурга и Ленинградской области более 55 000 единиц.