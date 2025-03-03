Почти 7 км велодорожек проложат в Петербурге в 2025 году

Как рассказал заместитель председателя комитета по транспорту города Михаил Казаков на пресс-конференции 3 марта, новые маршруты появятся по улице Типанова от проспекта Юрия Гагарина до Витебского проспекта протяженностью 1,5 км и от Шуваловского проспекта до Комендантской площади протяженностью 2,5 км. Также в 2025 году завершат работы по контрактам прошлого года, по ним создадут около 3 км новых велодорожек: по маршруту «Глухарская улица — Планерная улица — Яхтенная улица» и на проспекте Славы от Бухарестской улицы до Софийской улицы.

«В Петербурге наблюдается устойчивый рост популярности велосипедов. Если раньше это было сезонное увлечение, то теперь велосипед стал неотъемлемой частью городской жизни круглый год, независимо от погоды и сезона. Тот факт, что велосипеды востребованы даже зимой, говорит о необходимости создания комфортной и безопасной инфраструктуры для велосипедистов, учитывая особенности улично-дорожной сети и исторической застройки нашего города», — отметил Михаил Казаков.

Сейчас протяженность всех велосипедных дорожек в Петербурга составляет 154 км. До 2027 года в городе должны обустроить более 21 км веломаршрутов в Московском, Приморском, Пушкинском, Василеостровском, Красносельском и Фрунзенском районах. Согласно комплексной программе развития организации дорожного движения, которую приняли в конце 2024 года, общий метраж может составить 512 км к 2039 году.

Как пишут «Ведомости», Казакова спросили о возможности создания новых велосипедных маршрутов в центре города. Чиновник заявил, что власти в первую очередь ориентируются на те районы, где строительство велодорожек позволяют выполнить архитектурные особенности. После этого будут работать над тем, чтобы объединить все велодорожки в единую сеть. А ближайших планах на 2025-2027 года о создании дорожек в центре города речи не идет.