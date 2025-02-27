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Транспорт

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Аренду электросамокатов в Петербурге хотят разрешить через «Госуслуги»

Комитет по транспорту Петербурга прорабатывает с кикшеринговыми компаниями возможность сделать верификацию для самокатчиков через «Госуслуги». Также предлагают сделать стоянки с единым стилем и объединить кикшеринговых операторов в единую платформу.

Kalabi Yau / Shutterstock.com

На встрече руководства транспортного блока с представителями кикшеринговых компаний обсуждали не только вопросы верификации пользователей, а в целом повышение уровня безопасности на улично-дорожной сети города, заявили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Для повышения уровня безопасности также предложили несколько инициатив:

  • организация стоянок для СИМ и создание проекта их единого брендирования;
  • объединение кикшеринговых операторов в единую платформу для решения общегородских задач и взаимодействия;

Помимо этого, на встрече предлагали запустить программу обучения правилам управления электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) студентов петербургских колледжей. Специальный образовательный курс с видеоуроками и контрольно-проверочными материалами уже разработали. Сейчас он находится на согласовании в Министерстве просвещения. Его планируют внедрить в программы учреждений среднего профессионального образования.

Сейчас согласно единому документу между Петербургом и кикшеринговыми компаниями в городе установлена скорость движения на арендованном электросамокате в черте Петербурга — до 20 км/ч и 36 зон запрета для движения СИМ. Помимо этого, прописаны 175 локаций, где скорость движения самокатов ограничена до 15 км/ч.

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