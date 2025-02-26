Для передвижения на электросамокатах собираются ввести возрастные ограничения

«У нас отдельный законопроект есть (по ограничению возраста вождения СИМ, в том числе электросамокатов - прим. ред.), который в правительстве рассматривается. У нас был он подготовлен, в высокой степени готовности был. Рассмотрели в правительстве, еще раз ушел на доработку», — сказал ТАСС замминистра транспорта РФ Валентин Иванов в кулуарах форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса».

Чиновник добавил, что министерство считает необходимым ввести возрастные ограничения и соответствующее регулирование: «Считаем, что да, нужно вводить ограничения. Будем смотреть и вводить регулирование тоже в том числе будем».

В ноябре уже обсуждали введение ограничений использования СИМ для детей. На тот момент предлагали сделать ценз от 14 до 18 лет. В ноябре проект федерального закона активно обсуждался. Иванов отмечал, что по нему было много спорных моментов «разнонаправленных».