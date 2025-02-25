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Транспорт

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Законодатели хотят запретить курьерам ездить по тротуарам

Эта инициатива должна снизить количество ДТП с курьерами на электровелосипедах: за 9 месяцев 2024 года произошло более 900 происшествий, 25 из которых завершились летальным исходом.

urii Bagrov / Shutterstock.com

Как заявил спикер парламента Александр Бельский, Заксобрание Петербурга предлагает Минтрансу внести несколько изменений в действующие ПДД: прописать понятие «электровелосипед», а также установить запрет на передвижение этого вида транспорта по тротуарам. В исключение хотят добавить тех, кто сопровождает велосипедистов возрастом до 14 лет, либо тех, кто везет в специальном кресле ребенка, не достигшего семилетнего возраста. А максимальная скорость транспорта при этом составляет лишь 10 км/ч.

На заседании комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, которая рассматривала инициативу, отметили, что в Петербурге более 14 тысяч доставщиков передвигаются на электровелосипедах. Поэтому этот вопрос необходимо обсуждать вместе с ГИБДД.

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