Дифференцированный тариф на парковку собираются ввести в Петербурге

Как рассказал замглавы комтранса Михаил Казаков в эфире «Радио Россия», чиновники присматриваются к участкам с платной парковкой, где нынешняя ставка не позволяет разгрузить улицы, а местным жителям пользоваться своим разрешением на парковку. Казаков добавил, что сейчас нет ни проекта постановлений, ни даже каких-либо точечных решений.

Сейчас в Петербурге действует тарифный план, который привязан к типу транспорта. Так, для категории «В» это 100 рублей в час. Для категорий «А» и «М» — 39 рублей в час.