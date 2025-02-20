18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Дифференцированный тариф на парковку собираются ввести в Петербурге

Комитет по транспорту рассматривает возможность установить разные цены в локациях с разными трафиками (чем более популярная территория, тем выше цена за парковку).

Alexander Gafarro / Shutterstock.com

Как рассказал замглавы комтранса Михаил Казаков в эфире «Радио Россия», чиновники присматриваются к участкам с платной парковкой, где нынешняя ставка не позволяет разгрузить улицы, а местным жителям пользоваться своим разрешением на парковку. Казаков добавил, что сейчас нет ни проекта постановлений, ни даже каких-либо точечных решений.

Сейчас в Петербурге действует тарифный план, который привязан к типу транспорта. Так, для категории «В» это 100 рублей в час. Для категорий «А» и «М» — 39 рублей в час.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: