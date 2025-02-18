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Транспорт

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Контракты на строительство метро в Петербурге отдали москвичам

Два контракта на сооружение стены в грунте под станции «Каменка» и «Богатырская» выиграла компания «Геоспецстрой», зарегистрированная в Москве в 2012 году. Общая цена — 4,5 млрд рублей.

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

В торгах также участвовали и другие компании. В получении заказов также сражалась петербургская «УМ Геоизол», а по «Богатырской» еще и пермское АО «Нью граунд», пишет «Фонтанка».

Общая стоимость контрактов оценивалась в 4,6 млрд рублей: работу на «Каменке» максимально оценили в 2,6 млрд рублей, по «Богатырской» — в 1,8 млрд рублей. Работы на «Богатырской» должны завершить до 3 ноября 2025 года, для «Каменки» — до 30 декабря.

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