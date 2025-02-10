Для аренды электросамокатов может понадобиться верификация через «Госуслуги»

«Считаю, что внедрение верификации через mos.ru — хороший пилотный проект, который позволит оценить эффективность этого механизма. Если он покажет положительные результаты, думаю, будет можно рассмотреть возможность его распространения на регионы России - с интеграцией через "Госуслуги"», — прокомментировал для ТАСС новые правила аренды электросамокатов в Москве сенатор, один из авторов законопроекта о штрафах за нарушения при управлении электросамокатами Артем Шейкин.

Чиновник считает, что такой подход поможет минимизировать количество нарушений и обеспечить более строгий контроль.

«Однако важно учитывать технические возможности операторов и готовность регионов к внедрению такой системы. Это потребует дополнительной проработки совместно с представителями отрасли, региональными властями и экспертами в области безопасности дорожного движения», — отмечает сенатор.

Напомним, в Москве в новом сезоне введут новое правило аренды электросамокатов. Взять самокат на прокат можно будет только после подтверждения личности на mos.ru, для чего понадобится полная учетная запись на портале. Новые правила должны предотвратить доступ в сервис детям и подросткам.