Для такси в Петербурге ввели запретные зоны

В приложении «Яндекс Go» запретные зоны подсвечены оранжевым цветом. Так, вызвать такси к метро с оживленным пассажиропотоком не получится. Сюда входят: «Василеостровская», «Балтийская», «Московские ворота», «Площадь Александра Невского», «Озерки», «Электросила», «Нарвская», «Парк Победы», а также «Ленинский проспект» и «Сенная площадь».

«Соблюдение правил дорожного движения гарантирует безопасность и водителю, и пассажиру. В Санкт-Петербурге есть оживленные улицы, где остановка автомобилей запрещена, например около станций метро „Василеостровская“ и „Балтийская“. Если пытаться заказать туда машину, приложение предложит пройтись несколько метров до точки, где ограничений на остановку машин нет. В этом случае водитель сможет припарковаться, не создавая трудностей другим участникам движения, а пассажир — с комфортом сесть в автомобиль», — пояснили в «Яндекс Go» для «Фонтанки». Ранее такие ограничительные зоны появились в 2023 году в Москве.